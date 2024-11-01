·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8367
clics
Pocas parodias sobre Ayuso van a ser tan realistas como la que ha hecho Míster Jägger: va a escocer (y mucho) en la Puerta del Sol
9465
clics
Esto debería estar prohibido
4933
clics
Si tus hijos abrazan la ultraderecha a modo de rebelión ¡utiliza la psicología inversa! (Vaya Semanita)
5774
clics
Salma, desaparecida, no estaba muerta: secuestrada y violada durante dos años en Murcia
3458
clics
El antes y después de los cambios en París demuestra que se puede humanizar la ciudad
más votadas
538
La Oficina Antiocupación del Ayuntamiento de Córdoba registra cero denuncias en cuatro meses abierta
667
Isabel Díaz Ayuso concede la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid a la isla Epstein por ser “un lugar de encuentro y un crisol de culturas”
406
Compromís alquila un piso turístico "supuestamente clausurado" y el Ayuntamiento defiende que es legal
654
El presidente de La Razón y consejero de Atresmedia ocupa la vicepresidencia de la fundación Quirón Salud
513
Pocas parodias sobre Ayuso van a ser tan realistas como la que ha hecho Míster Jägger: va a escocer (y mucho) en la Puerta del Sol
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
84
clics
Muy en silencio y con infraestructura propia, una empresa de IA europea ya come en la mesa de las grandes:
La startup con sede en París no ha parado de crecer desde sus inicios y el año pasado ya estaba valorada en 12.000 millones de euros
|
etiquetas
:
mistral
,
ia
3
1
0
K
33
actualidad
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
1
0
K
33
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
hipernes
Mistral.ai
1
K
28
#1
tul
Pelotazos con dinero publico
0
K
13
#2
ombresaco
... y ni el título ni la entradilla dicen el nombre
0
K
12
#5
Pacman
#2
las etiquetas sí: Mistral
0
K
18
#4
perrico
Yo la uso de vez en cuando.
Para lo que necesito, me sobra.
0
K
10
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Para lo que necesito, me sobra.