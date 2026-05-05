El musulmán devoto que se gana la vida con vídeos islamófobos generados por IA [EN]

Un hombre en Pakistán ha estado ganando miles de libras gracias a unas páginas de Facebook en las que difunde vídeos racistas dirigidos al público británico. Las cuentas de Meta han publicado memes en los que se pide la deportación de todos los musulmanes del Reino Unido, se difunde la teoría conspirativa del «gran reemplazo» y se describe a los musulmanes que rezan en público como una «estrategia de dominio» y una «invasión de Occidente». También gestiona otras cuentas dedicadas a compartir versículos del Corán y enseñanzas islámicas.