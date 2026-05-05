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El musulmán devoto que se gana la vida con vídeos islamófobos generados por IA [EN]

El musulmán devoto que se gana la vida con vídeos islamófobos generados por IA [EN]

Un hombre en Pakistán ha estado ganando miles de libras gracias a unas páginas de Facebook en las que difunde vídeos racistas dirigidos al público británico. Las cuentas de Meta han publicado memes en los que se pide la deportación de todos los musulmanes del Reino Unido, se difunde la teoría conspirativa del «gran reemplazo» y se describe a los musulmanes que rezan en público como una «estrategia de dominio» y una «invasión de Occidente». También gestiona otras cuentas dedicadas a compartir versículos del Corán y enseñanzas islámicas.

| etiquetas: musulmán , pakistaní , devoto , vídeos , ia , islamófobos
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3 comentarios
2 1 0 K 37 tecnología
Cuñado #1 Cuñado
Lo mismo te gestiona un canal islamófobo que uno de enseñanzas islámicas...

El Atresmedia pakistaní.
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Yorga77 #2 Yorga77
Me dijo un colega Marroquí que lo que mas odian los religiosos es que te integres y te relaciones con la cultura que te acoge, y si lo consigues están venga dándote la turra con que te jodas la vida en algún chanchullo con tus verdaderos hermanos. Dejando como única opción cortar lazos con tu familia y conocidos.
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manzitor #3 manzitor
#2 En general las religiones estrictas funcionan así por pura definición. Me vale también para sectas como el opus
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menéame