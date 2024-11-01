Milei habría financiado operación de desinformación en Honduras: qué revelan los audios

Audios filtrados revelan que Javier Milei aportó 350 mil dólares para financiar una operación de desinformación coordinada con Trump y Juan Orlando Hernández desde Honduras. El equipo de comunicación, financiado también con recursos públicos hondureños, buscaba "golpear mediáticamente" a los gobiernos progresistas de México y Colombia.
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No tienen lógica ni la quieren.
El faro del mundo poniendo su granito de arena para dejar latinoamérica viviendo entre tinieblas...
En fin.