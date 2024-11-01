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Milei habría financiado operación de desinformación en Honduras: qué revelan los audios

Milei habría financiado operación de desinformación en Honduras: qué revelan los audios

Audios filtrados revelan que Javier Milei aportó 350 mil dólares para financiar una operación de desinformación coordinada con Trump y Juan Orlando Hernández desde Honduras. El equipo de comunicación, financiado también con recursos públicos hondureños, buscaba "golpear mediáticamente" a los gobiernos progresistas de México y Colombia.

| etiquetas: juan orlando , milei , trump , injerencia , colombia , honduras
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7 comentarios
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#1 Leon_Bocanegra
Hola, soy liberal y pienso que el estado no debe intervenir en la vida de los ciudadanos y que robar a los ciudadanos para darles servicios es cancerígeno. Pero robo a los ciudadanos y con ese dinero intervengo en la vida de los ciudadanos de otros países.
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SMaSeR #4 SMaSeR
#1 Te recomiendo un icono de troll al final de la frase xD
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#7 colemur
#1 La extrema derecha van a dominar y a avasallar a la clase trabajadora y usan excusas como el neoliberalismo o lo que les venga mejor en cada momento.
No tienen lógica ni la quieren.
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Laro__ #2 Laro__
No tiene para dar de comer a su pueblo, pero lo sobra para amamantar a sus amigos.
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#6 laruladelnorte
Esa misma estrategia de respaldo fue replicada por Donald Trump, quien instó a los hondureños a apoyar a Asfura y acusó a sus rivales de representar el "avance comunista". Los audios revelan que esta coordinación discursiva entre Argentina y Estados Unidos tenía un componente financiero concreto: las operaciones de desinformación coordinadas desde Honduras.

El faro del mundo poniendo su granito de arena para dejar latinoamérica viviendo entre tinieblas...
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Chinchorro #3 Chinchorro
Y los argentinos comiendo burro.

En fin.
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MyNameIsEarl #5 MyNameIsEarl
Estos rusos y sus injerencias...
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menéame