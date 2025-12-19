edición general
Musk a través de DOGE declara la victoria contra el Medicaid (eng)

El Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), liderado inicialmente bajo la administración de Elon Musk en el gobierno de Donald Trump, publicó públicamente datos extensos sobre gastos de Medicaid, con el objetivo declarado de mejorar la transparencia y detectar fraude, aunque esto ha generado debate entre expertos sobre si es el enfoque correcto.

azathothruna #2 azathothruna
Los jubilados, enfermos y veteranos estan que dan palmas con las orejas :troll:
#4 Eukherio
#2 Los veteranos creo que están cubiertos con sus propios servicios. Hasta los gestores más neoliberales en Estados Unidos saben que si le dan la misma mierda de seguros privados a los militares no acaba el año sin golpe de estado. Incluso cuando experimentaron en Chile se cuidaron de que los militares tuviesen pensiones de verdad, por si las moscas.
Ludovicio #3 Ludovicio
#1 Quien iba a imaginar que reducir servicios públicos encarecería los privados.

Osea, se lo imaginaria cualquiera con dos dedos de frente.
Un votante de Trump no.
