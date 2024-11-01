Música terapéutica de pulso binaural de 1,05 Hz para la caída de cabello y la calvicie

Esta pista audio ofrece una frecuencia base de 528 Hz y una frecuencia de pulso en la onda delta de 1,05 Hz. La frecuencia de pulso binaural a 1,05 Hz forma parte de una serie de frecuencias de las que se cree que son de ayuda contra la caída del cabello, la alopecia y la calvicie. La frecuencia base de 528 Hz es una frecuencia Solfeggio entendida como capaz de incentivar la reparación del ADN e incrementar la energía y la vitalidad. Usa auriculares para obtener mejores resultados.