edición general
2 meneos
82 clics
Música terapéutica de pulso binaural de 1,05 Hz para la caída de cabello y la calvicie

Música terapéutica de pulso binaural de 1,05 Hz para la caída de cabello y la calvicie

Esta pista audio ofrece una frecuencia base de 528 Hz y una frecuencia de pulso en la onda delta de 1,05 Hz. La frecuencia de pulso binaural a 1,05 Hz forma parte de una serie de frecuencias de las que se cree que son de ayuda contra la caída del cabello, la alopecia y la calvicie. La frecuencia base de 528 Hz es una frecuencia Solfeggio entendida como capaz de incentivar la reparación del ADN e incrementar la energía y la vitalidad. Usa auriculares para obtener mejores resultados.

| etiquetas: musica , frecuencia , binaural , terapia , alopecia , calvicie , solfeggio
2 0 1 K 13 calveame
4 comentarios
2 0 1 K 13 calveame
#2 CalvinWatterson
Pero si uso auriculares, me saldrá solo pelo en las orejas? Es que ahí ya tengo
8 K 80
Cineojo #1 Cineojo
Me flipa la música turca…
2 K 26
Ne0 #4 Ne0
Si queréis que os crezca pelo poneros Amon Amarth y dejaros de historietas.
1 K 21
#3 bol
¿Y qué frecuencia sirve para curar el credulismo?
0 K 6

menéame