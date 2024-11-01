La música de ninguna parte (Roger Senserrich)

Hoy toca hablar de una historia nacida de un enfado de Taylor Swift y la reacción indignada de sus millones de fans hace tres años que está a punto de llegar a su punto culminante: la batalla contra Live Nation. En Estados Unidos, cuando quieres comprar entradas para un concierto, es muy probable que acabes en la página de una empresa llamada Ticketmaster. Probablemente el único lugar de todo internet que hace que eches de menos la web de Renfe.