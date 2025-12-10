Murió en un crucero tras un enfrentamiento con la tripulación. Antes le sirvieron 33 tragos

Michael Virgil, de 35 años, murió horas después de que embarcara un crucero de tres noches con su familia el pasado diciembre. La semana pasada, su prometida, Connie Aguilar, presentó una demanda marítima por homicidio culposo contra la compañía de cruceros Royal Caribbean. El documento decía que a Virgil le habían servido 33 bebidas y se había agitado antes de que los miembros de la tripulación lo contuvieran, y su uso excesivo de la fuerza, según la demanda federal, provocó su muerte.