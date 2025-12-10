edición general
Murió en un crucero tras un enfrentamiento con la tripulación. Antes le sirvieron 33 tragos

Michael Virgil, de 35 años, murió horas después de que embarcara un crucero de tres noches con su familia el pasado diciembre. La semana pasada, su prometida, Connie Aguilar, presentó una demanda marítima por homicidio culposo contra la compañía de cruceros Royal Caribbean. El documento decía que a Virgil le habían servido 33 bebidas y se había agitado antes de que los miembros de la tripulación lo contuvieran, y su uso excesivo de la fuerza, según la demanda federal, provocó su muerte.

tul #7 tul
#4 lo hizo por todos nosotros xD

skaworld #12 skaworld
#9 En Suecia lo miden tambien, estuve un tiempo de camareta por sacarme unas perrillas en el bar de la residencia:

Miden en onzas q son aprox 3cl los cubatas llevan 2 los chupitos 1 y algo
Amos no es que sea la ostia de diferencia pero algo hay

skaworld #1 skaworld
Jodo... Te quedas pensando... 33... serán chupitos al menos (que tabién... vaya locura) y habrán traducido mal pero... no... 33 drinks... 33 copazos

www.fox13news.com/news/royal-caribbean-passenger-who-died-was-served-3

www.fox13news.com/news/royal-caribbean-passenger-who-died-was-served-3

tul #2 tul
#1 es el nuevo Jesucristo xD

skaworld #4 skaworld
#2 Amos... su sangre era cubata... mas o menos

plutanasio #9 plutanasio
#1 en los copazos de los guiris, el alcohol tiene el contenido de un poco más de un dedal. No son como nuestros cubatas. Ellos lo llevan medido al mililitro

skaworld #13 skaworld
#3 ojo... goto #1

devilinside #3 devilinside
Supongo que los 33 tragos serían chupitos, que no está mal. Si en 8 horas aproximadamente se ha metido 33 pelotazos de verdad no habría hecho falta reducirle, se hubiese reducido él solo. Y el pavo había pagado por el extra de barra libre, por lo que supongo que se habría puesto farruco si en la barra le hubiesen dicho que no le servían más

tul #8 tul
#3 usaría ayudas quimicas

have_a_nice_day #5 have_a_nice_day
Solo en Estados Unidos alguien demandaría por haberle servido 33 bebidas

EpifaníaLópez #11 EpifaníaLópez
A ver, está claro que el uso de la fuerza que emplearon fue excesivo, pero nadie lo obligó a beberse 33 copazos (que no chupitos) ni a ponerse agresivo ni a alejarse de su familia (porqué estaba solo?). Yo creo que es un homicidio involuntario en toda regla. Una pena pero ni la fuerza empleada fue el único factor ni partió de los empleados el usarla, sino que el tipo estaba descontrolado al máximo.

Qué pena tener ese pedo violento y no limitarse a quedarse tirado o vomitar. Es algo que me da un…   » ver todo el comentario
Qué pena tener ese pedo violento y no limitarse a quedarse tirado o vomitar. Es algo que me da un…   » ver todo el comentario

Galero #10 Galero *
Le sobró la última copa :shit:

Ahora en serio, yo creo que su cuerpo prefirió morirse a pasar esa resaca.

Olepoint #6 Olepoint
Madurez.. divino tesoro.

Eso es como emborracharte coger el coche, y que te mates, y que tu familia demande a los constructores de coches o a la sociedad por tener carreteras.


