edición general
4 meneos
50 clics
El murciélago más grande de Europa es descubierto devorando pájaros en pleno vuelo

El murciélago más grande de Europa es descubierto devorando pájaros en pleno vuelo

Tras décadas de intentos, una grabación de audio en el parque de Doñana captó al nóctulo mientras cazaba un ave

| etiquetas: murciélago , petirrojo , noctulo , doñana
3 1 4 K -1 ciencia
3 comentarios
3 1 4 K -1 ciencia
woody_alien #1 woody_alien
#0 El veloz murciélago hindú comía feliz cardillo y kiwi - www.meneame.net/story/murcielago-mas-grande-europa-caza-aves-pleno-vue
3 K 56
#2 civitis
Joder, he leido 'el murciano'
0 K 9

menéame