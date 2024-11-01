edición general
8 meneos
65 clics
El murciélago más grande de Europa caza aves en pleno vuelo

El murciélago más grande de Europa caza aves en pleno vuelo

Tras décadas de intentos, un equipo liderado por la Estación Biológica de Doñana ha logrado registrar por primera vez el sonido de un nóctulo grande depredando un petirrojo europeo en el aire.

| etiquetas: murciélagos
6 2 0 K 117 ciencia
1 comentarios
6 2 0 K 117 ciencia
antesdarle #1 antesdarle
Pero que monada
1 K 22

menéame