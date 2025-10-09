edición general
5 meneos
44 clics
Investigadores del CSIC registran como los murciélagos cazan pájaros, les cortan las alas y se los comen en pleno vuelo

Investigadores del CSIC registran como los murciélagos cazan pájaros, les cortan las alas y se los comen en pleno vuelo  

La hipótesis de la que partían no era bien acogida por otros colegas ya que las aves que apuntaban que podían cazar los murciélagos podían llegar hasta un 50% del peso del nóctulo lo que combinado con su velocidad de vuelo parecía imposible. El reto era demostrarlo. Para lograrlo, recurrieron a varios métodos: cámaras enfocando a los refugios de los nóctulos, radares del ejército, grabadoras de ultrasonido sobre globos aerostáticos, GPS, etc. Pero la imposibilidad de marcar a los murciélagos con dispositivos para poder registrar sus movimientos

| etiquetas: murciélagos , depredación , conservación , investigación científica
4 1 0 K 18 mnm
1 comentarios
4 1 0 K 18 mnm

menéame