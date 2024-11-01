edición general
9 meneos
238 clics
El mundo visto según el porcentajes de inmigrantes de cada país [ENG]

El mundo visto según el porcentajes de inmigrantes de cada país [ENG]

Para entender la inmigración es necesario conocer por qué alguien decide mudarse a otro país. Los datos utilizados para el análisis fueron obtenidos del informe del Ministerio de Economía y Asuntos Sociales de las Naciones Unidas de 2024 (www.un.org/development/desa/pd/content/international-migrant-stock). Además de los mapas, aparece un listado ordenado de los países según su porcentaje de población inmigrante.

| etiquetas: inmigración , estadísticas , países , prioridad nacional , discriminación
7 2 0 K 98 actualidad
13 comentarios
7 2 0 K 98 actualidad
ehizabai #1 ehizabai
Que no aparezca yankilandia, que es el país del mundo con mayor población migrante, en torno al 97%, pues dice mucho del rigor....
3 K 47
Stathamdepueblo #2 Stathamdepueblo
#1 a eso venía, ya está dicho, saludo y me voy
0 K 17
taSanás #3 taSanás *
#1 exactamente cuál es tu definición de migrante para decir que eeuu tiene un 97% de población migrante? Aunque todos tus antepasados en 10 generaciones hayan nacido ahí, sigues siendo migrante?

Entiendo que dices que todo el que no sea indio, es migrante en EEUU. Y por qué paras en indios? Porque lo vas más atrás? Los indios llegaron de algún lado, no eran migrantes?
1 K 18
ehizabai #4 ehizabai
#3 ¿Había algún ser humano en América antes que "los indios"?

Y por otra parte, ¿Sabes tú cuál es el criterio seguido por el autor para definir migrantes? Yo no lo veo en el meneo.
0 K 10
taSanás #7 taSanás *
#4 yo te pregunto a ti, que eres el que declara que el 97% de los que viven en eeuu son migrantes. quieor saber exactamente cual es tu lógica para decir eso.

En españa, quienes son migrantes? los que llegaron tras los romanos? tras los celtas? ¿tras los árabes? tras los primeros humanos que saliron de áfrica?

cual es el criterio concretamente?
1 K 18
ehizabai #9 ehizabai
#7 No lo tengo claro. El caso yanki yanki es más obvio, al tratarse de un país creado con genocidio y colonialismo.
Otro ejemplo es Israel. Según el mapa, los colonos sionistas son aborígenes.
Pues vale. Que me cuenten más.
0 K 10
taSanás #11 taSanás *
#9 ah, que estamos hablando de sesgo político... pensé que era en serio
No aprendo...
0 K 7
ehizabai #13 ehizabai
#11 Ah, que los sesgos de información no son cosas serias.
Qué cosas lee uno.
0 K 10
AlZarqui #12 AlZarqui
#4 Del enlace del estudio que añadí a la entradilla ((www.un.org/development/desa/pd/content/international-migrant-stock). Creo que se entiende perfectamente y no paso por traductor.

"The 2024 edition of the International Migrant Stock dataset presents the latest United Nations estimates of the numbers and characteristics of international migrants around the world. Covering the period from 1990 to 2024, the dataset includes estimates of the total number of international migrants by sex,…   » ver todo el comentario
1 K 21
ombresaco #6 ombresaco
#3 deoendedepende de cuántas generaciones hagahagan falta para dejar de ser inmiigrante
0 K 11
taSanás #8 taSanás
#6 eso exactamente le pregunto.

por ejemplo, me dices 10 generaciones, tienen que ser los 10 nativos ¿y si uno es migrante? si tu bisabuela era migrante, ya eres migrante?
y por qué 10 y no 11 o 9?
0 K 7
#5 ver98 *
#1 Doy por hecho que se refieren a residentes homologados por nacimiento.
Podríamos enviar a los fanáticos anti-inmigración a Cuba, allí estarán bien agustito con un 0'0% de inmigrantes a su alrededor.
0 K 9
AlZarqui #10 AlZarqui
#1 Si lees y entiendes bien el artículo, comprenderás que de los 9 mapas que aparecen, EEUU no se ajusta a ninguno.
Según el listado que aparece EEUU tiene un porcentaje del 15.2% y los mapas son:

- países donde menos del 1% son inmigrantes.
- países donde menos del 5% "" "".
- países donde más del 20% "" "".
- países donde más del 30% "" "".
- países donde más del 40% "" "".
- países donde más del 50%…   » ver todo el comentario
0 K 11

menéame