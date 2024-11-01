El mundo visto según el porcentajes de inmigrantes de cada país [ENG]

Para entender la inmigración es necesario conocer por qué alguien decide mudarse a otro país. Los datos utilizados para el análisis fueron obtenidos del informe del Ministerio de Economía y Asuntos Sociales de las Naciones Unidas de 2024 (www.un.org/development/desa/pd/content/international-migrant-stock
). Además de los mapas, aparece un listado ordenado de los países según su porcentaje de población inmigrante.
Entiendo que dices que todo el que no sea indio, es migrante en EEUU. Y por qué paras en indios? Porque lo vas más atrás? Los indios llegaron de algún lado, no eran migrantes?
Y por otra parte, ¿Sabes tú cuál es el criterio seguido por el autor para definir migrantes? Yo no lo veo en el meneo.
En españa, quienes son migrantes? los que llegaron tras los romanos? tras los celtas? ¿tras los árabes? tras los primeros humanos que saliron de áfrica?
cual es el criterio concretamente?
Otro ejemplo es Israel. Según el mapa, los colonos sionistas son aborígenes.
Pues vale. Que me cuenten más.
No aprendo...
Qué cosas lee uno.
"The 2024 edition of the International Migrant Stock dataset presents the latest United Nations estimates of the numbers and characteristics of international migrants around the world. Covering the period from 1990 to 2024, the dataset includes estimates of the total number of international migrants by sex,… » ver todo el comentario
por ejemplo, me dices 10 generaciones, tienen que ser los 10 nativos ¿y si uno es migrante? si tu bisabuela era migrante, ya eres migrante?
y por qué 10 y no 11 o 9?
Podríamos enviar a los fanáticos anti-inmigración a Cuba, allí estarán bien agustito con un 0'0% de inmigrantes a su alrededor.
Según el listado que aparece EEUU tiene un porcentaje del 15.2% y los mapas son:
- países donde menos del 1% son inmigrantes.
- países donde menos del 5% "" "".
- países donde más del 20% "" "".
- países donde más del 30% "" "".
- países donde más del 40% "" "".
- países donde más del 50%… » ver todo el comentario