El mundo necesita sacar petróleo de Oriente Medio como sea. Su única esperanza son 30 barcos gigantes haciendo cola en Yanbu

Una flotilla de megabuques se agolpa en las costas saudíes para recoger el crudo que ya no puede cruzar el Golfo Pérsico. Mover el petróleo por tierra es la única alternativa para esquivar a Irán. Según Sparta Commodities en declaraciones para WSJ, con esta ruta solo se ha "resuelto la mitad del problema". Hay otros 10 millones de barriles que siguen atrapados sin salida posible. Por ello, ya no es "una locura" que el barril alcance los 200 dólares. La demanda de petróleo es "inelástica"; la economía no puede dejar de consumirlo [