El mundo necesita sacar petróleo de Oriente Medio como sea. Su única esperanza son 30 barcos gigantes haciendo cola en Yanbu

Una flotilla de megabuques se agolpa en las costas saudíes para recoger el crudo que ya no puede cruzar el Golfo Pérsico. Mover el petróleo por tierra es la única alternativa para esquivar a Irán. Según Sparta Commodities en declaraciones para WSJ, con esta ruta solo se ha "resuelto la mitad del problema". Hay otros 10 millones de barriles que siguen atrapados sin salida posible. Por ello, ya no es "una locura" que el barril alcance los 200 dólares. La demanda de petróleo es "inelástica"; la economía no puede dejar de consumirlo [
| etiquetas: ormuz , petroleo , mar rojo , yanbu , crisis energética , guerra eeuu , wsj
Decir esto mientras se está matando y desplazando a gente inocente en medio de una guerra ilegal...
ACNUR alerta de hasta 3,2 millones de personas desplazadas temporalmente en Irán por el recrudecimiento del conflicto
www.acnur.org/es-es/noticias/comunicados-de-prensa/acnur-alerta-de-has
Xataka haciendo muestra de miseria otra vez. Asco de medio, casi que preferiría que se centraran en lo que se les da mejor, bulos y sensacionalismo.
Y otra cosa que nadie comenta, a menos consumo de petroleo mundial entiendo que menos efecto invernadero. Vale que en la guerra se está quemando mucho petroleo en los ataques, pero sospecho que comparado con el consumo global de petroleo es hasta posible que el clima del planeta salga beneficiado. Ya ocurrió durante la pandemia con los confinamientos.