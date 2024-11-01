Un mundo basado en reglas (versión comedia)

En plena guerra, viene bien un poco de humor político para relajarnos. Debemos entender que la sátira no es solo un ejercicio literario, es un mecanismo de defensa. Para que un ensayo satírico sea efectivo al ser publicado o leído en voz alta, el "veneno" no debe ser solo insultos, sino ironía punzante con el veneno destilado para que sea más elegante, cínico y directo, consiguiendo que el lector asiente con la cabeza mientras siente esa punzada de incomodidad...