El mundo árabe se enfrenta a una fuerte caída de las tasas de natalidad en medio de cambios demográficos [EN]

La reducción de las tasas de natalidad afectaría a la fuerza laboral, provocando una mayor dependencia de la mano de obra importada, incluso en países que históricamente no lo hacían, como Túnez y Marruecos. El declive es natural e incluso positivo, lo que indica la expansión de la modernización: «a medida que las sociedades se desarrollan, las tasas de matrimonio y natalidad disminuyen, y los padres se centran en criar a menos hijos con estándares más altos».