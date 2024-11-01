edición general
El mundo árabe se enfrenta a una fuerte caída de las tasas de natalidad en medio de cambios demográficos [EN]

La reducción de las tasas de natalidad afectaría a la fuerza laboral, provocando una mayor dependencia de la mano de obra importada, incluso en países que históricamente no lo hacían, como Túnez y Marruecos. El declive es natural e incluso positivo, lo que indica la expansión de la modernización: «a medida que las sociedades se desarrollan, las tasas de matrimonio y natalidad disminuyen, y los padres se centran en criar a menos hijos con estándares más altos».

2 comentarios
asola33
Veremos escasez de menas?

calde
Ésto es para justificar que modelos como el del opus dei son modelos atrasados que no dan suficiente importancia a la calidad del cuidado y formación de los hijos, no?


