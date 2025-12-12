edición general
Del Mundial de la muerte al Mundial del asco

En el anterior Mundial, Un alto cargo catarí reconoció que pudieron ser entre 400 y 500 los fallecidos. Mientras que las condiciones de los supervivientes fueron miserables: hubo prácticas sistemáticas de explotación, salarios impagados, confiscación de pasaportes, tasas ilegales de contratación, jornadas extenuantes a temperaturas extremas… En este se entrega el premio FIFA de la Paz a quien ha soltado a traficantes de importancia clave, que comete asesinatos irregulares a no se sabe quién en Venezuela y que con el ICE ha iniciado...

No vi el mundial de Catar y tampoco pienso ver este.
Totalmente de acuerdo con #1 y #2. El fútbol en general es un pozo de corrupción disfrazado de deporte. Con aficionados que se lo toman como una religión y se comportan como talibanes. Y lo peor es que se extiende y justifica ese comportamiento en los niños.
Hace tiempo que dejé de seguir el fútbol, era demasiado evidente que se trataba de un todo por el dinero e incluso ya no defendía, mas que de manera muy forzada y falsa, los valores que un deporte debe defender.
si la pusilánime Europa no le pone un cordón sanitario a este mierda deberíamos de convocar manifas a nivel europeo en contra de la Von Der Layen y el susodicho mierda
