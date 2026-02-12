Las múltiples caras de Francisco de Borbón, el aristócrata imputado por blanquear fondos del narcotráfico

El grupo de narcotraficantes que introdujo 13 toneladas de cocaína a través del puerto de Algeciras (Cádiz) —el mayor alijo incautado en la historia de España— tenía presuntamente diseñada una extensa red de blanqueadores para mover la ingente cantidad de millones que generaba. Una maraña internacional de colaboradores que incluía, según una investigación de la Audiencia Nacional, desde una influencer rusa a un joyero marbellí que vendía relojes de lujo a futbolistas y hasta un Borbón.