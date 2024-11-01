edición general
Multas de 300 a 600.000 euros: Las infracciones y el mal uso de la pirotecnia se paga caro

Estamos en Navidad y muchos españoles compran artículos pirotécnicos para acompañar las celebraciones. Pero, ¡cuidado!. Un mal uso de ellos, su venta ilegal o su irregular almacenamiento y fabricación puede salir caro, porque las multas oscilan entre los 300 por infracciones leves a los 600.000 por las muy graves. Solo en la pasada campaña de Navidad la Guardia Civil de Toledo se incautó de 300.000 unidades de artículos pirotécnicos que no cumplían la normativa o se vendían en establecimientos no autorizados.

Este año ya se ha promulgado una orden de servicio para que los agentes lleven a cabo esos controles. Pero no solo se desplazan a tiendas y mercadillos, sino también a eventos donde se usa pólvora, bien para fuegos de artificio o bien para recreaciones teatrales. EFE ha acompañado este sábado a la Guardia Civil a sendas actuaciones.
Hace unos días ardió una gasolinera junto con varios coches en Málaga y creen que fueron fuegos artificiales lanzados desde edificios de la zona, que alguna varilla cayó también en una nave industrial cercana.

Hay que tener mucho cuidado.
#5 claro, como que un fuego artificial no puede caer en mal sitio y causar un incendio.
tendria que ser ilegal vender fuegos artificiales a personal sin licencia, y los fuegos artificiales de las fiestas pasar a espectaculos de drones.
#4 de mal en peor, un dron que caiga y se pegue con la batería en mal sitio es incendio seguro
#4 drones + fuegos artificiales. ¡Lo veo!
Costumbres de la garrulada de pueblo promedio, no puedo con eso, a ver si con el tiempo va extiguiéndose esa tradición.
