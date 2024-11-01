Multas de 300 a 600.000 euros: Las infracciones y el mal uso de la pirotecnia se paga caro

Estamos en Navidad y muchos españoles compran artículos pirotécnicos para acompañar las celebraciones. Pero, ¡cuidado!. Un mal uso de ellos, su venta ilegal o su irregular almacenamiento y fabricación puede salir caro, porque las multas oscilan entre los 300 por infracciones leves a los 600.000 por las muy graves. Solo en la pasada campaña de Navidad la Guardia Civil de Toledo se incautó de 300.000 unidades de artículos pirotécnicos que no cumplían la normativa o se vendían en establecimientos no autorizados.