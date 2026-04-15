Multan con 4.000 euros a turista estadounidense por causar daños en parque de Rapa Nui: fue expulsado

Un turista estadounidense fue sancionado a pagar una multa de 4 millones de pesos (4.000 euros) por causar daños arqueológicos en el Parque Nacional Rapa Nui, Chile. Luego de concretar el pago, fue expulsado de la isla. Esta situación se originó la noche del 12 de abril, cuando el visitante ingresó irregularmente al sector Pu Makari, en Rano Raraku. Lo hizo fuera del horario establecido, en una zona no habilitada y sin ticket de acceso. “Accedió a la cima de la montaña del cráter y, al parecer, después de un rato él cayó al precipicio"