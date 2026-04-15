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Multan con 4.000 euros a turista estadounidense por causar daños en parque de Rapa Nui: fue expulsado

Multan con 4.000 euros a turista estadounidense por causar daños en parque de Rapa Nui: fue expulsado

Un turista estadounidense fue sancionado a pagar una multa de 4 millones de pesos (4.000 euros) por causar daños arqueológicos en el Parque Nacional Rapa Nui, Chile. Luego de concretar el pago, fue expulsado de la isla. Esta situación se originó la noche del 12 de abril, cuando el visitante ingresó irregularmente al sector Pu Makari, en Rano Raraku. Lo hizo fuera del horario establecido, en una zona no habilitada y sin ticket de acceso. “Accedió a la cima de la montaña del cráter y, al parecer, después de un rato él cayó al precipicio"

| etiquetas: multa , rapa , nui , expulsado
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3 comentarios
12 3 0 K 139 actualidad
antesdarle #1 antesdarle
"él cayó al precipicio de aproximadamente 15 metros y se quedó atrapado ahí" Eso es buena suerte o mala suerte? :troll:
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EldelaPepi #2 EldelaPepi
#1
No sé, pero ha tenido unas vacaciones inolvidables.
Su abuela estaría orgullosa de él. xD
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#3 hackerman
Premio Darwin 2026, aún existen esos premios?
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menéame