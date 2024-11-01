edición general
3 meneos
5 clics

Las mujeres rompen por primera vez la barrera de las 500.000 cotizantes en Euskadi

Rozan la mitad de los trabajadores pero absorben la mayor parte de los empleos parciales y sufren la brecha salarial.

| etiquetas: mujeres , euskadi , trabajadoras
2 1 1 K 18 actualidad
1 comentarios
2 1 1 K 18 actualidad
inventandonos #1 inventandonos
Ya están las mujeres rompiendo cosas.

Me voy, me voy... no me miréis así.
0 K 11

menéame