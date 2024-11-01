·
Las mujeres rompen por primera vez la barrera de las 500.000 cotizantes en Euskadi
Rozan la mitad de los trabajadores pero absorben la mayor parte de los empleos parciales y sufren la brecha salarial.
mujeres
euskadi
trabajadoras
actualidad
#1
inventandonos
Ya están las mujeres rompiendo cosas.
Me voy, me voy... no me miréis así.
1
Me voy, me voy... no me miréis así.