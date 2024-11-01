¿Las mujeres no juegan a videojuegos?

Según la Asociación Española de Videojuegos (AEVI), en 2024, por primera vez en la historia de España, las mujeres superaron en número a los hombres en el sector: 50,45% frente a 49,55%. Si eres mujer y juegas a videojuegos, probablemente te hayas topado con frases como: “Los Sims y el Animal Crossing no cuentan como ser gamer, ¿eh?”, dichas casi siempre por alguien cuyo título favorito es el FIFA. O quizá te hayas encontrado con el clásico reto de: “¿Ah, que tu saga favorita es The Legend of Zelda? Pues dime al menos cuatro juegos.”