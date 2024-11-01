edición general
2 meneos
17 clics

¿Las mujeres no juegan a videojuegos?

Según la Asociación Española de Videojuegos (AEVI), en 2024, por primera vez en la historia de España, las mujeres superaron en número a los hombres en el sector: 50,45% frente a 49,55%. Si eres mujer y juegas a videojuegos, probablemente te hayas topado con frases como: “Los Sims y el Animal Crossing no cuentan como ser gamer, ¿eh?”, dichas casi siempre por alguien cuyo título favorito es el FIFA. O quizá te hayas encontrado con el clásico reto de: “¿Ah, que tu saga favorita es The Legend of Zelda? Pues dime al menos cuatro juegos.”

| etiquetas: mujeres , videojuegos , gamers
2 0 2 K 12 ocio
3 comentarios
2 0 2 K 12 ocio
#3 Grahml *
El titular tiene la misma respuesta que a la pregunta de "si las mujeres no se masturban".

Sí, y mucho.
0 K 20
fareway #2 fareway
No puedo imaginar que no haya personas que no pasen 5 o 6 horas al día jugando a videojuegos...
0 K 18
Chinchorro #1 Chinchorro
Si que juegan, y mucho. Solo que no dan tanto por culo haciendo ruido y gruñendo como los trugueimers y los fifes.
0 K 12

menéame