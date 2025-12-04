Mujeres con hijos menores y en proceso de separación: el patrón de las tres asesinadas por violencia machista en las últimas 72 horas

En Torrejón de Ardoz, Alicante y Torrijos, tres hombres han matado a sus parejas o exparejas y dejan cinco huérfanos. Dos de los agresores se suicidaron y el tercero lo intentó.
Aquí el que no quiere ver hechos, realidades o pruebas...eres tu. Si no se analizan los crímenes...como los vas a detectar? Como los vas a impedir? Como vas a hacer que no se vuelvan a repetir?
Creo que gente como tu, les hace un flaco favor a las víctimas y potenciales víctimas, solo por el postureo que supone decir lo que dices. Una Errejonada de manual
