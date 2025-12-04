edición general
Mujeres con hijos menores y en proceso de separación: el patrón de las tres asesinadas por violencia machista en las últimas 72 horas

En Torrejón de Ardoz, Alicante y Torrijos, tres hombres han matado a sus parejas o exparejas y dejan cinco huérfanos. Dos de los agresores se suicidaron y el tercero lo intentó.

aupaatu #1 aupaatu
Y seguramente es porque querían lo mejor para sus hijos.
mis_cojones_en_bata #2 mis_cojones_en_bata *
Pero eso es por casualidad, no por machismo. Que me lo han dicho los señoros en menéame.
devilinside #4 devilinside
#2 Lo que hacen algunas para que funcionen las denuncias falsas...
#5 vGeeSiz
#2 que cierren la policía, que aquí el señor ya ha dado con las claves del crimen, en un análisis muy sesudo y meditado, sin duda
mis_cojones_en_bata #6 mis_cojones_en_bata *
#5 no dejes que los hechos y la realidad arruinen tu oportunidad de mostrar a todos las heriditas de tu pene y el peligro que supones para cualquier mujer que se te acerque.
#7 vGeeSiz
#6 xD xD xD

Aquí el que no quiere ver hechos, realidades o pruebas...eres tu. Si no se analizan los crímenes...como los vas a detectar? Como los vas a impedir? Como vas a hacer que no se vuelvan a repetir?

Creo que gente como tu, les hace un flaco favor a las víctimas y potenciales víctimas, solo por el postureo que supone decir lo que dices. Una Errejonada de manual
ostiayajoder #3 ostiayajoder
Como sabeis q no las mataron por encargo? Eh?

Leido en meneame.
