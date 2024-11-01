edición general
Una mujer, tras la defensa de Ayuso a su novio: "¿Y a mí quién me defiende?, ¡que me defienda ella!"

Una mujer, tras la defensa de Ayuso a su novio: "¿Y a mí quién me defiende?, ¡que me defienda ella!"  

"Hacienda hace inspecciones a todo el mundo", destacó la mujer, que reflexionó: "¿A mí quién me defiende?, que me defienda Ayuso que a mí también me han hecho unas cuantas inspecciones de Hacienda". "Miguel Ángel Rodríguez tampoco ha salido a defenderme cuando soy una autónoma que gano muy poquito"

Dakaira
"Muy bien, ha confesado que ha defraudado una parte", argumentó el señor, que insistió en la defensa del empresario: "¿Cuántos hay que han engañado mucho más y están robando y no declaran?".

Oye lo de los argumentos de preescolar se están yendo de las manos...
7
Chinchorro
#1 Pues esa gente vota.
5
Dakaira
#3 ya lo sé :foreveralone:
2
Dakaira
#_5 no te agobies ya se lo corregí, podías haberlo hecho tu en vez de patalear...
La gente normal no se enfada por eso :shit:

(No te puedo avisar porque me tienes en ignore)
1
Delay
#6 Ha venido a proyectar en los demás sus propias pataletas :popcorn:
0
Atusateelpelo
#6 Pues mira, te he sacado de ignore para responderte y sin ignore te quedaras hasta que me faltes al respeto o me insultes (que es por lo que ahi estabas porque son los unicos motivos por los que meto usuarios en ignore)

No me enfado. Simplemente no voy a corregir algo para arriesgarme a que me acusen de que he modificado alguna cosa que no he hecho. Aqui algunos ya nos vamos conociendo como actuan otros usuarios...

Por cierto, para ser una persona normal que no se enfada...se te ha caido un negativo a mi comentario :-D
Tranquila, yo no te voy a poner ninguno {0x1f618}
0
Delay
@eirene creo que a DORO.C se le está yendo de las manos (otra vez) los negativos a mis envíos (negativiza prácticamente todo). ¿Puedes revisarlo?
0
DORO.C
Si eres un cansino eres un cansino, móntate un Ayuseame por tu cuenta. ¿Estás escocido por lo de ayer? xD
0
Uda
joder...como están las cabezas,
0
Atusateelpelo
La entradilla tiene un error "Ayuso que a mí también me han hecho unas cuentas inspecciones de Hacienda"

Lo editaria para corregirlo...pero va a ser que no. No vaya a ser que se enfade al ser yo quien lo haga. :-D

(No le puedo avisar porque me tiene en ignore)
2

