Una mujer de Tennessee afirma que el hospital canceló su cirugía de esterilización mientras estaba ingresada (Eng)

Afirmó que le dijeron que la decisión provenía del Comité Católico de Supervisión Ética del hospital y que el comité citó el «deber de proteger su fertilidad sagrada».

Javi_Pina
Libertad!, pero no tanto
guillersk
#1 ahora les meterá un pleito de pm y cerrarán el hospital
calde
PUTA RELIGIÓOOOOOONNNNNNN!!!!!!

Y PUTOS MAGUFOOOOOOSSSSS!!!!

:wall: :wall: :wall:
guillersk
#2 a tomar alkaseltser :troll:
mcfgdbbn3
Supongo que la ofrezcan como método anticonceptivo la #Ruleta_Vaticana, aunque los más extremistas tampoco la quieren... son los que ven normal tener 10 hijos y que solo sobrevivan 3 de ellos porque estás en contra de vacunas y de la ciencia. :palm:

#2: Puto conservadurismo.

El problema no es la religión, es la manía de pretender controlar las vidas ajenas.
Chinchorro
Supongo que harán lo mismo con los hombres que se hagan la vasectomía.. ¿Verdad?
laruladelnorte
«deber de proteger su fertilidad sagrada».


Mi cuerpo me pertenece y ningún ser mitológico tiene derecho a gestionar mi fertilidad,putos fanáticos de mierda. :clap:
pablicius
Caso conocido de primera mano: en diciembre el hospital de Torrevieja canceló una operación con el preoperatorio terminado y el paciente ya en el quirófano en la mesa de operaciones y todo el equipo médico preparado porque sólo en ese momento se enteraron de que el anestesista se había puesto de huelga.
Penetrator
Joder con el régimen teocrático de los Ayatolás de Irán... Oh, wait!
