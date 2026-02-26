Una mujer de Tennessee afirma que el hospital canceló su cirugía de esterilización mientras estaba ingresada (Eng)

Afirmó que le dijeron que la decisión provenía del Comité Católico de Supervisión Ética del hospital y que el comité citó el «deber de proteger su fertilidad sagrada».
| etiquetas: religión , tennessee , eeuu , católico , mujer , proteger , fertilidad
Y PUTOS MAGUFOOOOOOSSSSS!!!!
#2: Puto conservadurismo.
El problema no es la religión, es la manía de pretender controlar las vidas ajenas.
Mi cuerpo me pertenece y ningún ser mitológico tiene derecho a gestionar mi fertilidad,putos fanáticos de mierda.