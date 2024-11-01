Una mujer resultó gravemente herida en Birmingham tras ser apuñalada en el cuello en un 'ataque sin provocación' (ENG)

Una mujer se encuentra en estado crítico tras ser apuñalada en el cuello en lo que la policía ha descrito como un "ataque no provocado". La policía de West Midlands fue llamada a Smallbrook Queensway, Birmingham , poco antes de las 9 de la noche del viernes tras informes de un apuñalamiento. La mujer, de unos 30 años, sufrió una "grave lesión en el cuello" y permanece hospitalizada. Un hombre de unos 20 años fue arrestado cerca del lugar de los hechos y se encuentra bajo custodia. El inspector de policía James Nix declaró: "Creemos que se trató