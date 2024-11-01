Una mujer que paseaba con sus perros por la playa encuentra un pez pene y una rata de mar  

El nombre popular de la primera de las dos especies puede engañar, porque el animal en cuestión no tiene nada de pez. El llamado "pez pene" es en realidad un gusano marino del grupo de los equiuros, organismos que pasan la mayor parte de su vida enterrados bajo la arena o el barro en zonas costeras, dentro de galerías subterráneas. Sin embargo, su apariencia explica sin dar mucho lugar a dudas el por qué de su llamativo apodo. Se come. Respecto a la rata de mar...