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Una mujer que paseaba con sus perros por la playa encuentra un pez pene y una rata de mar

Una mujer que paseaba con sus perros por la playa encuentra un pez pene y una rata de mar  

El nombre popular de la primera de las dos especies puede engañar, porque el animal en cuestión no tiene nada de pez. El llamado "pez pene" es en realidad un gusano marino del grupo de los equiuros, organismos que pasan la mayor parte de su vida enterrados bajo la arena o el barro en zonas costeras, dentro de galerías subterráneas. Sin embargo, su apariencia explica sin dar mucho lugar a dudas el por qué de su llamativo apodo. Se come. Respecto a la rata de mar...

| etiquetas: mujer , pasea , playa , perros , pez , pene , rata , mar
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11 comentarios
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Comentarios destacados:    
Moderdonia #2 Moderdonia
—Y ahora me traes un pez con forma de pene. Sólo piensas en sexo y en comer.
—¡Una polla como una olla!
6 K 78
skaworld #4 skaworld
#2 Venga hombre.... q lo esta pidiendo....

¡Las chicas de mi barrio!
Arrio
¡ya no van a la piscina!
Ina
....
2 K 43
#9 Robe7064
¿"Pez pene"?, el típico problema argentino de mirar primero a París o en este caso a Pekín antes que a su propia gente. En Comodoro Rivadavia, lugar de la noticia, hay una comunidad inmensa de chilotes, que les podrían haber contado que eso es una pinuca y que se come a la plancha. Son animales inofensivos, chistosos para el ser humano (se ponen "duros" y "blandos" y "mean"), y bastante salados.
1 K 23
provotector #5 provotector
Ese "pez pene" se usa en tamaño más pequeño como muy buen cebo para pescadores de caña. Se le suele llamar "tita". Se usa sobre todo para la pesca de doradas. Yo he llegado a pescar 3 con el mismo gusano.
1 K 13
Cuñado #1 Cuñado
El nombre popular de la primera de las dos especies puede engañar, porque el animal en cuestión no tiene nada de pez.

Jajaja, ha dicho "pez" :-D
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#3 Seat127
Menos mal que ha explicado como se come un pez polla, teníadudas. Ahora puedo asegurar que se come crudo :troll:
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#6 jaramero
un pez nabo de toda la vida xD
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#7 Sammy_Jankis
Pariente de la ruca
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desfaenat #10 desfaenat
Eso es una tita de palangre.
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#11 Robe7064
#10 Es un anélido, pero de otro grupo. Se llama pinuca es.wikipedia.org/wiki/Urechis_chilensis
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#8 sliana
Lo primero que se le ocurre es echarle la mano, lo segundo, hacerle una foto, y lo tercero? Que las manos van al pan...
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menéame