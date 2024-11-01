·
La mujer hallada muerta en su piso de Barakaldo fue asfixiada con las manos
El detenido, un joven de 27 años, era compañero de trabajo de la fallecida en un supermercado y habían estado juntos en la cena de empresa
|
etiquetas
:
barakaldo
,
asesinato
,
violencia machista
actualidad
2 comentarios
#1
Daniel2000
Página de pago …
#2
Borgiano
Pinta a caso aislado. Circulen, por favor.
