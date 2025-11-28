edición general
Los muertos por el incendio de Hong Kong ascienden a 128 y otras 200 personas siguen desaparecidas

Los muertos por el incendio de Hong Kong ascienden a 128 (89 de ellos sin identificar), otras 200 personas siguen desaparecidas y hay 79 heridos. Asimismo, las autoridades han dicho, en declaraciones recogidas por Reuters, que las alarmas contra incendios en los edificios afectados no funcionaban correctamente. Las familias de los desaparecidos siguen recorriendo los hospitales con la esperanza de que sus seres queridos no se encuentren entre las víctimas, mientras que la lucha contra las llamas ha finalizado este viernes por la mañana.

Imag0 #10 Imag0
#9 Sí.. imagínate que vas mal vestido y ofendes a alguien importante.. te matan allí mismo.
Kyoko #11 Kyoko
#3 Este articulo de The Guardian explica el ambiente en la opinion publica de Hong Kong
www.theguardian.com/world/2025/nov/27/anger-hong-kong-apartment-comple
El andamiaje de bambu curiosamente ha quedado en pie, la tela verde es lo que ardió y aceleró la propagación.
But some Hongkongers are angry about the focus that has been put on bamboo as a potential accelerant of the fire. On Thursday afternoon, much of the bamboo scaffolding remained standing, with the green

…   » ver todo el comentario
Barney_77 #1 Barney_77
Quien es el Mazon de todo esto? En que ventorro estaba escondido? A este le fusilaran, no como aqui
Imag0 #3 Imag0 *
#1 Tres directivos de la empresa constructora han sido detenidos, había material inflamable abandonado por todos los edificios que estaban en obras con andamios de bambú, muy típico de los países asiáticos.

Los sacan con capucha para proteger su identidad, me ha llamado la atención.  media
Barney_77 #4 Barney_77
#3 Tienen mas pinta de que le estan llevando al corredor de la muerte.
Imag0 #5 Imag0
#4 Tradicionalmente la capucha se reserva para el verdugo, pero igual tu sabes mucho más sobre las costumbres asiáticas, se ve que llevas bata blanca y todo.
Barney_77 #7 Barney_77
#5 www.reddit.com/r/AskHistorians/comments/1gvr98/how_did_the_practice_of
La capucha se ha usado para el ejecutado desde hace muchisimo tiempo. No tengo mucho conocimiento de las costumbres asiaticas mas alla de que tienen las partes pudicas pixeladas.
Imag0 #8 Imag0
#7 Reddit como fuente de información.. jajaja pero sí, parece ser que es parte de la indumentaria tanto del verdugo como de la víctima, no lo sabía porque nunca me han ejecutado que yo sepa, pero a partir de ahora ya sabré vestirme adecuadamente para una ocasión así.
Barney_77 #9 Barney_77
#8 Es importante guardar los codigos de etiqueta adecuados. Un error en la indumentaria puede dar al traste con tus aspiraciones.
SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
Menuda catástrofe, pobre gente.
asola33 #6 asola33
Cuando veo fotos de edificios como estos, pienso que nos solucionaría el problema de la vivienda fácilmente. Aunque crean otros problemas y peligros.
