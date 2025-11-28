Los muertos por el incendio de Hong Kong ascienden a 128 y otras 200 personas siguen desaparecidas

Los muertos por el incendio de Hong Kong ascienden a 128 (89 de ellos sin identificar), otras 200 personas siguen desaparecidas y hay 79 heridos. Asimismo, las autoridades han dicho, en declaraciones recogidas por Reuters, que las alarmas contra incendios en los edificios afectados no funcionaban correctamente. Las familias de los desaparecidos siguen recorriendo los hospitales con la esperanza de que sus seres queridos no se encuentren entre las víctimas, mientras que la lucha contra las llamas ha finalizado este viernes por la mañana.