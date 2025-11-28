Los muertos por el incendio de Hong Kong ascienden a 128 y otras 200 personas siguen desaparecidas

Los muertos por el incendio de Hong Kong ascienden a 128 (89 de ellos sin identificar), otras 200 personas siguen desaparecidas y hay 79 heridos. Asimismo, las autoridades han dicho, en declaraciones recogidas por Reuters, que las alarmas contra incendios en los edificios afectados no funcionaban correctamente. Las familias de los desaparecidos siguen recorriendo los hospitales con la esperanza de que sus seres queridos no se encuentren entre las víctimas, mientras que la lucha contra las llamas ha finalizado este viernes por la mañana.
| etiquetas: muertos , incendio , hong kong
www.theguardian.com/world/2025/nov/27/anger-hong-kong-apartment-comple
El andamiaje de bambu curiosamente ha quedado en pie, la tela verde es lo que ardió y aceleró la propagación.
But some Hongkongers are angry about the focus that has been put on bamboo as a potential accelerant of the fire. On Thursday afternoon, much of the bamboo scaffolding remained standing, with the green
… » ver todo el comentario
Los sacan con capucha para proteger su identidad, me ha llamado la atención.
La capucha se ha usado para el ejecutado desde hace muchisimo tiempo. No tengo mucho conocimiento de las costumbres asiaticas mas alla de que tienen las partes pudicas pixeladas.