edición general
11 meneos
24 clics
Un muerto y un herido grave en una explosión en la base militar de La Legión en Viator, Almería

Un muerto y un herido grave en una explosión en la base militar de La Legión en Viator, Almería

Un militar ha perdido la vida y otro se encuentra herido de gravedad tras una deflagración en el campo de maniobras de la base militar 'Álvarez de Sotomayor' de Viator (Almería), donde tiene su sede La Legión. Las primeras hipótesis apuntan a la detonación de un artefacto explosivo, aunque la Brigada no lo ha confirmado aún. La explosión que ha acabado con la vida de una persona ha tenido lugar minutos antes de las 11.00 horas, según el aviso a emergencias 112 Andalucía. Desde la base militar 'Álvarez de Sotomayor' se ha avisado a Bomberos de

| etiquetas: legión , almería , ejercito
9 2 0 K 125 actualidad
4 comentarios
9 2 0 K 125 actualidad
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Mala suerte.

DEP y que el otro se recupere lo mejor posible, pero por lo que dejan entrever en la noticia ... No tiene buena pinta.
1 K 22
#3 k-loc *
No toques el cable roj.......


QEPD.
0 K 7
winstonsmithh #1 winstonsmithh
¿La cabra está bien? :troll:
3 K -15
#4 Jodere
#1 Que ya no es cabra es cabrón.
0 K 10

menéame