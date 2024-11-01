Las muertes en el trabajo se abren paso en el debate político: "Vemos amputaciones, casos dantescos"

Día sí y día también, la historia se repite en España. Un trabajador muere por la falta de medidas de seguridad. Como Xavi, de 19 años, al que le engulló una máquina en mal estado. U Ovidiu, de 61 años, al que le dio un golpe de calor este verano trabajando como temporero en Alcarràs en una jornada con alerta por temperaturas extremas. O las últimas muertes de trabajadores en altura, como un joven de 20 años en Madrid, que caen al vacío sin ninguna medida de retención. El drama laboral más invisible.