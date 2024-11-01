Las muertes por siniestralidad laboral se disparan casi un 22% en la construcción

Un total de 156 personas del sector de la construcción perdieron la vida por accidentes laborales en España entre enero y noviembre del año 2025 en el transcurso de la jornada de trabajo, lo que supone un aumento del 21,9% en comparación con los 11 primeros meses del ejercicio 2024, un fuerte repunte que se da en un contexto en el que, precisamente, el resto de sectores están registrando descensos en el número de óbitos. En cualquier caso, el sector servicios continuó siendo el que más muertes registró por siniestralidad laboral, con 242.