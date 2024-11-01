edición general
Las muertes por siniestralidad laboral se disparan casi un 22% en la construcción

Un total de 156 personas del sector de la construcción perdieron la vida por accidentes laborales en España entre enero y noviembre del año 2025 en el transcurso de la jornada de trabajo, lo que supone un aumento del 21,9% en comparación con los 11 primeros meses del ejercicio 2024, un fuerte repunte que se da en un contexto en el que, precisamente, el resto de sectores están registrando descensos en el número de óbitos. En cualquier caso, el sector servicios continuó siendo el que más muertes registró por siniestralidad laboral, con 242.

taSanás #1 taSanás
Es llamativo, cada vez los requerimientos son más altos, la concienciación de las empresas es mayor… por temas laborales tengo que gestionar documentación de coordinación empresarial y con que el trabajador no tenga toooodo al día (incluso cosas innecesarias como un curso de LOTO, para trabajos sin electricidad,) simplemente no entra.
#3 Pitchford
#1 Habría que ver cuantos son en obras "controladas" y cuantos en obras "caseras". En una de estas últimas que he visto recientemente, la única medida de seguridad para prevenir una caida desde un décimo piso, subido a la punta de una escalera, era un compañero agarrándolo del jersey...
taSanás #4 taSanás
#3 pero no hay más obras caseras ahora que antes…
Chinchorro #2 Chinchorro
No voy a generalizar ni muchísimo menos, pero cuando he visto a alguno amorrado a la yonkilata de cerveza a las diez de la mañana, me da la impresión de que pocas cosas pasan.
