Las muertes a manos de policías superan las 1.000 este año en EE.UU [ENG]

A fecha 10 de octubre, se han producido ya 1.015 muertes a manos de cuerpos policiales en EE.UU. Por 12° año consecutivo se supera la cifra de 1.000 muertos por policías en el país. El impacto es desproporcionado entre las personas no blancas: los negros son el 12% de la población, pero representan el 20% de los muertos a manos de fuerzas policiales; los hispanos suponen un 5% de la población, pero un 15% de los muertos a manos de policías.