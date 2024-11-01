edición general
18 meneos
18 clics

Las muertes a manos de policías superan las 1.000 este año en EE.UU [ENG]

A fecha 10 de octubre, se han producido ya 1.015 muertes a manos de cuerpos policiales en EE.UU. Por 12° año consecutivo se supera la cifra de 1.000 muertos por policías en el país. El impacto es desproporcionado entre las personas no blancas: los negros son el 12% de la población, pero representan el 20% de los muertos a manos de fuerzas policiales; los hispanos suponen un 5% de la población, pero un 15% de los muertos a manos de policías.

| etiquetas: policía , ee.uu , muertes , brutalidad policial
14 4 0 K 214 EEUU
8 comentarios
14 4 0 K 214 EEUU
themarquesito #1 themarquesito
Cosas de The Land of the Free {0x2122}
4 K 79
#2 DonaldBlake
Nos parecerán pocas dentro de un año.
1 K 19
calde #5 calde
#2 Ciertamente, viendo los datos de los últimos años, está aumentando a pasos agigantados. Y este año, con la tensión que está provocando Trump, no creo que vaya a bajar el ritmo en lo que queda de año
0 K 11
mmlv #7 mmlv
Terrible lo de la Venezuela de Maduro
0 K 18
ayatolah #3 ayatolah
Y luego el presidente quiere el Nobel de la Paz.... ¡pero si tiene la casa sin barrer!
0 K 10
tdgwho #4 tdgwho
Aqui si vale usar el color de piel o la nacionalidad sin mirar nada mas?
0 K 10
zentropia #8 zentropia
Si vas a hablarme de que hay mas negros muertos normalizame por indice de criminalidad.
Se cometen mas crimenes violentos en comunidades negras.
0 K 10
#6 MPR
Habría que ver cuantas de esas muertes son, en realidad, "suicidios por policía". :roll:
0 K 7

menéame