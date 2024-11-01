La muerte de Renee Good ha sido oficialmente calificada como homicidio [ENG]

La muerte de Renee Nicole Good, de 37 años, que fue tiroteada por el agente del ICE Jonathan Ross, de 43 años, durante una protesta en Minneapolis el 7 de enero, ha sido calificada como homicidio, según la Oficina del Médico Forense del Condado de Hennepin. En una comunicación preliminar publicada el jueves, el forense determinó que la madre de tres hijos recibió múltiples disparos y clasificó su forma de muerte como homicidio. Esa designación significa que su fallecimiento ocurrió por la acción de otra persona.