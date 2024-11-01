edición general
La muerte laboral a los 45 años desangra a las Fuerzas Armadas

El cese forzado del personal de Tropa y Marinería al cumplir los 45 años de edad para aquellos que no promocionaban se ha convertido en un mal que destruye vidas. Lo que sobre el papel parecía una medida racional para rejuvenecer las plantillas, se ha convertido hoy en una crisis social, laboral y psicológica de proporciones mayúsculas. La problemática conocida coloquialmente como "el despido a los 45 años" se convierte un fenómeno que afecta a miles de servidores públicos.

* Personas capaces de mover convoyes enormes en misiones logísticas complejas, pero el carnet militar no incluye el Certificado de aptitud Profesional (CAP), por lo que conducir un tráiler con suministros en las devastadas carreteras de Oriente Medio no habilitan al soldado para conducir un camión de una empresa logística.

Lo mismo ocurre con soldados con especialidad sanitaria. Capaces de ofrecer primeros auxilios a personal herido o de conducir ambulancias en entornos de conflicto, pero incapaces de llevar una ambulancia civil.
#1 #2 #3 es fácil no permiten que las titulaciones sean equivalentes a la vida civil para que la gente joven no se vaya una vez con el titulo.
#8 Podrían ser sólo válidas a partir de los 40 o tras x años de experiencia como tropa, fácil solución.
No tiene que ser tan dificil homologar ciertos titulos mediante algun cursillo o algo, deberia buscarse la manera de agilizar eso
#2 Si realmente tienen los mismos conocimientos y capacidades debería ser trivial un examen que los habilitara.
#2 En el Ejercito, muchas veces se emplean recursos en promocionar y facilitar la vida a oficiales que a la tropa.
En los ejércitos quieren a gente muy joven como soldados, no a viejos. Los jóvenes todavía no tienen el cerebro muy formado y por eso son mucho más fáciles de manipular y domesticar, si hace falta van al frente de batalla como si nada, se meten en máquinas voladoras arriesgando la vida como si nada, pero una vez que empiezan a ser más racionales son más conservadores con sus vidas, son más cuidadosos, no hacen burradas y payasadas juveniles, y a los gallifantes de los ejércitos eso no les…   » ver todo el comentario
#4 De hecho en su momento bajaron el CI para entrar. El Jueves (cuando eran graciosos) explicaba que a un soldado listo no le puedes pedir que avance sobre un campo de minas...
#6 Dejé de leer El Jueves desde el día que se autocensuraron.
