La muerte laboral a los 45 años desangra a las Fuerzas Armadas

El cese forzado del personal de Tropa y Marinería al cumplir los 45 años de edad para aquellos que no promocionaban se ha convertido en un mal que destruye vidas. Lo que sobre el papel parecía una medida racional para rejuvenecer las plantillas, se ha convertido hoy en una crisis social, laboral y psicológica de proporciones mayúsculas. La problemática conocida coloquialmente como "el despido a los 45 años" se convierte un fenómeno que afecta a miles de servidores públicos.
| etiquetas: muerte laboral , fuerzas armadas
Lo mismo ocurre con soldados con especialidad sanitaria. Capaces de ofrecer primeros auxilios a personal herido o de conducir ambulancias en entornos de conflicto, pero incapaces de llevar una ambulancia civil.