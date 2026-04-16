Muere Urbizu 'El Escopeta', un etarra huido que vivió 45 años en México: participó en el asesinato de 7 guardias civiles

Se cierra un capítulo de impunidad que comenzó con su exilio en los 80 y que termina con una extradición fallida por prescripción de delitos. Más información: 'El Patas', el francotirador tuerto de ETA que intentó matar a Juan Carlos I, va de prisión en prisión dando charlas de...

| etiquetas: urbizu , eta , asesino , muerte , terrorista , fugitivo
29 comentarios
Comentarios destacados:    
vicvic #1 vicvic *
He visto la noticia publicada en este medio del que se han publicado unas cuantas noticias por aquí, y me han dado ganas de potar de asco. Es increíble el nivel de manipulación y bajeza moral que se gastan. Al asesino de 7 guardias civiles le llaman preso político exiliado. Vaya basura de web. :peineta:
EsUnaPreguntaRetórica #3 EsUnaPreguntaRetórica
#1 Guardias civiles de una dictadura fascista. Por puntualizar.
geralt_ #5 geralt_
#3 Asesino de 7 personas.
Por puntualizar.
ehizabai #7 ehizabai
#5 Como cualquier soldado aliado que mató nazis, digo, personas.
Pertinax #8 Pertinax
#7 ...pero en garrulo.
ehizabai #9 ehizabai
#8 Si, es por todos conocido que en los cuartellilos de la Guardia Civil en los 70 se discutía la fenomenología de Heidegger.
Garrulos eran los de ETA.
Pertinax #12 Pertinax
#9 En los 80, cuando el etarreo agropecuario tenía menos letras que una tarjeta de visita.
ehizabai #16 ehizabai *
#12 Que sí, que la Guardia Civil en los 80, igual que en los 70, es la antítesis del garrulismo, con sus charlas sobre la ética de la razón pura y el imperativo categórico de Kant, como lo demuestra el picoleto-filósofo de Airbag.
No como los de ETA, que eran analfabetos todos.
Pertinax #17 Pertinax *
#16 Cuando no hacían puto caso a la inmensa mayoría de los vascos que les exigían que dejaran de salvar patrias ya dejaron claro que ni la O con un canuto. Así les ha ido. Pringao el último.
ehizabai #18 ehizabai *
#17 Ya hemos hablado de esto, Perti. La inmensa mayoría de vascos, sin duda.
Orain, euskaldunen gehiengoak, ez dakit ba nik.
Pertinax #19 Pertinax
#18 Si no lo sabes, infórmate.
ehizabai #20 ehizabai *
#19 Saber lo sé, al igual que tú. La mayoría de vascos.
Pertinax #21 Pertinax *
#20 20% de votos a HB en la época como techo máximo. Hablo de memoria.
No hay más preguntas, Señoría.
ehizabai #22 ehizabai
#21 Euskaldunen gehiengoa ez, ordea.
Hori tragatzen zaila izaki.
Ojala volviera a hacer el Eustat los estudios de opción política, teniendo en cuenta la variable de la lengua más hablada.
Lo dejaron de hacer hacen una década, vistos los resultados que daba.
Pertinax #23 Pertinax
#22 Ya vas enseñando la patita.
ehizabai #24 ehizabai *
#23 Aix, qué incomodidad crea la verdad.
¿Qué porcentaje de hablantes diarios de euskara había (y hay), Perti?
Un 22%. ¿Qué cosa eh?
Pertinax #25 Pertinax *
#24 De ahí lo de agropecuario, el ámbito donde, desgraciadamente, era y es idioma predominante. Seguro que tampoco te sorprenden los resultados electorales de Extremadura.
ehizabai #26 ehizabai
#25 No como en los cuarteles de la Guardia Civil, que se estila muy mucho la formación intelectual.
El otro día, mismamente, estuve mano a mano debatiendo la ontología aristotélica con un picoleto en un control de carretera.
Pertinax #27 Pertinax *
#26 Qué me vas a contar, conozco la desazón que produce, aquí estoy yo discutiendo contigo.
ehizabai #28 ehizabai
#27 Se te ve muy puesto en garrulismo, eso no te lo discuto.
Pertinax #29 Pertinax *
#28 Cuando conoces a un par de etarrinkis te otorgan el título de detector de mermas. Yo soy PhD Garruler Detector por la Universidad de Deusto. Echa cuentas.
geralt_ #10 geralt_
#7 Sí, un soldado, igual.
ehizabai #11 ehizabai *
#10 Hasta donde yo sé, la Guardia Civil se enorgullece de ser un cuerpo militar, que en 1970 era la piedra angular de un régimen fascista, según definición de la ONU.
#13 Ovidio
#11 La II República llegó en parte gracias a la Guardia Civil. Y en el golpe de estado de Mola los picoletos se dividieron aproximadamente en dos entre los que lo apoyaron y los que no
ehizabai #15 ehizabai
#13 Y en Sudán hay hambruna.
Estamos hablando de 1970-80, no del 36.
#14 Ovidio
Día para celebrar, entonces
Ze7eN #4 Ze7eN *
Sorry por el voto negativo, veo que desde el PC se puede leer en modo lectura.
Enero2025 #6 Enero2025
Otro héroe de la izquierda patria, Otegui estará llorando su pedida.
#2 surco
Lo divertido es que en su día lo detuvieron viendo una corrida de toros. Comando Palomo Linares, presente
