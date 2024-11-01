edición general
Muere un trabajador de 56 años que estaba realizando tareas de limpieza por la dana en Casinos

Un hombre de 56 años falleció en la mañana del pasado viernes mientras realizaba tareas de limpieza de los efectos la dana del pasado 29 de octubre de 2024 en el término municipal de Casinos (Valencia), según han informado) el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) y la Conselleria de Medio Ambiente. Según detallan fuentes sanitarias, el trabajador atrapado entre dos máquinas y los servicios médicos, cuando llegaron al lugar, solo pudieron confirmar el fallecimiento.

2 comentarios
ansiet #1 ansiet *
Pues Hala, ya son 230 muertos a las espaldas del infame Mazón, esto tambien es culpa de enviar tarde el es-alert.
Mazón a prisión Mamón.
Antipalancas21 #2 Antipalancas21
#1 Estaba muy ocupado echando un pinchito a la divorciada.
