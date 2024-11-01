Muere Steve Cropper, gigante de la guitarra, maestro del soul y leyenda con los Blues Brothers

Steve Cropper estuvo ahí en muchísimos momentos clave de la historia de la música popular. Compuso 'Sittin' in the dock of the bay' y 'In the Midnight Hour' mano a mano con Otis Redding, formó parte de la bacanal de ryhtm'n'blues que conquistó el mundo a través del cine con los Bues Brothers, sentó las bases del soul-jazz con Booker T. and the MG's, colaboró con Wilson Pickett, Sam & Dave, Rufus y Carla Thomas y Eddie Floyd (con quien coescribió 'Knock on Wood'), fue productor y compositor en Stax Records...