Muere Semenova: la vida entre el éxito y el drama de la mejor baloncestista de siempre

A Uliana Semenova (Medumi, Letonia, antigua Unión Soviética, 1952), la baloncestista más laureada de todos los tiempos fallecida este jueves a los 73 años, la presentaron en un Corte Inglés cuando llegó en diciembre de 1987 a Madrid. En la España 'ochentera' no se hablaba ni se escribía de otra cosa. Una mujer imponente y sonriente de 2,13 metros y cerca de 120 kilos llegaba para que el público español reparara en la existencia del baloncesto femenino.

Una leyenda del baloncesto de cuando yo era chaval. La pobre mujer lo pasó mal en su vida. Además imagino que no es fácil sobrellevar una vida de deporte profesional sufriendo acromegalia.
