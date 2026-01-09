Muere Semenova: la vida entre el éxito y el drama de la mejor baloncestista de siempre

A Uliana Semenova (Medumi, Letonia, antigua Unión Soviética, 1952), la baloncestista más laureada de todos los tiempos fallecida este jueves a los 73 años, la presentaron en un Corte Inglés cuando llegó en diciembre de 1987 a Madrid. En la España 'ochentera' no se hablaba ni se escribía de otra cosa. Una mujer imponente y sonriente de 2,13 metros y cerca de 120 kilos llegaba para que el público español reparara en la existencia del baloncesto femenino.