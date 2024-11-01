edición general
Muere el profesor cordobés residente en Santander que permanecía ingresado en una UCI de Vietnam

El profesor cordobés residente en Santander, Juan Manuel Serradilla, que permanecía ingresado en una UCI de Vietnam desde el 10 de septiembre a causa de una pancreatitis aguda ha fallecido este domingo de madrugada, según han informado sus familiares a través de la plataforma de crowdfunding que crearon para repatriar al docente a España. Ha sido el portavoz de la familia, Fernando Bejar, quien ha comunicado el fallecimiento en un mensaje en la web. "Nos quedan tantos buenos momentos compartidos y un gran vacío", ha escrito. Asimismo, ha manda

alcama #2 alcama
Para la flotilla sí hubo dinero para repatriar.
Tenemos un Gobierno al que tu vida le importa una mierda,salvo que pueda usarte para su propaganda. Malnacidos
frg #5 frg
#4 Dirás repatriarlo y que se muera en el viaje o aquí.
Libelulo #1 Libelulo
Una gran cagada ha hecho el gobierno aquí.
frg #3 frg *
#1 ¿Por? De pancreáticos aguda no es raro morir, aquí o en Vietnam.

cc: #_2
Libelulo #4 Libelulo
#3 Por no haber intentado repatriar y curarse aquí.
Don_Pixote #6 Don_Pixote
#4 es lo que tiene ahorrarse unas perras en el seguro de viajes supongo

Porque el mío incluye repatriación médica
