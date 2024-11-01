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Muere un palestino de 15 años en una operación del Ejército israelí en Belén, Cisjordania
Un menor de 15 años ha muerto este viernes víctima de los disparos de las Fuerzas de Defensa de Israel.
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#2
Andreham
Joder con la neolengua de las sociedades más libres y sin censura del planeta.
"Muere un palestino", "en una operación", "ha muerto víctima de disparos", "Fuerzas de DEFENSA de Israel... EN CISJORDANIA".
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#6
ingenierodepalillos
#2
Efectivamente, el asesinato de un crío a manos de un ejército de ocupación colono en una invasión, no es culpa de nadie, será mala suerte.
Más periodismo.
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#3
pcmaster
Si hubiera sido israelí dirían que ha sido asesinado en un ataque terrorista.
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#1
kastanedowski
Se dice " operacion" cuando viene de Israel?
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#4
laruladelnorte
Matan a un palestino de 15 años las fuerzas invasoras de Israel.
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#5
makinavaja
#4
Asesinan a un palestino de 15 años las fuerzas invasoras de Israel.
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"Muere un palestino", "en una operación", "ha muerto víctima de disparos", "Fuerzas de DEFENSA de Israel... EN CISJORDANIA".