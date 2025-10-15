Muere un niño de cinco años tras caer desde gran altura en un bloque de viviendas de Bermeo, Vizcaya

Un niño de corta edad ha fallecido tras sufrir una grave caída desde una vivienda de un bloque de varias alturas situado en la calle Iparraguirre de Bermeo, Vizcaya. Aunque por el momento no hay mucha información de lo ocurrido, el Departamento vasco de Seguridad ha confirmado que en una primera hipótesis se piensa que podría haber sido una caída accidental.