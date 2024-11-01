·
Muere una mujer tras tres días en la UCI por una agresión de su pareja en Catarroja y tras ser liberado el agresor
El hombre fue detenido y quedó en libertad con medidas cautelares este martes horas antes de la muerte de la mujer en el hospital
violencia de género
catarroja
#1
ChatGPT
A parte de lo que se pueda decir del asesinato en si… Muy buen trabajo de quien evaluó que podía estar en la calle. Pero al que se equivocó, aunque haya “facilitado” una muerte, no le pasará nada.
0
K
11
#2
moneslash
"De confirmarse este caso como un crimen machista, el número de mujeres asesinadas por violencia de género en 2025 ascendería a 46 y a 1.341 desde 2023, cuando se empezaron a recopilar estos datos."
El dato de 1.341 es erróneo, no? La proporción entre "Desde 2023" y "Desde Enero 2025" es abismal. Según ChatGPT:
En 2023 - 55 mujeres
En 2024 - 47 mujeres
En 2025 - 46 mujeres
Ojo, que no me refiero a que no sea preocupante el hecho porque sean muchas menos (sólo 1 ya es una mala noticia), me refiero a lo mal hecha que está la estadística / noticia. Hay algo raro ahí.
0
K
6
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
