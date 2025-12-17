Muere una mujer de 49 años apuñalada por su hijo en Madrid

Una mujer de 49 años ha fallecido esta madrugada tras haber sido sido apuñalada por su hijo, de 23, en una vivienda del número 267 de la calle Bravo Murillo, en el distrito madrileño de Tetuán. La víctima presentaba múltiples heridas de arma blanca en el cuello y la espalda, y aunque los sanitarios del Samur PC han tratado de salvar su vida, ha sido imposible. La Policía Nacional ha detenido al hombre, que se encontraba en el propio lugar, como presunto autor del asesinato.