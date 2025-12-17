edición general
Muere una mujer de 49 años apuñalada por su hijo en Madrid

Una mujer de 49 años ha fallecido esta madrugada tras haber sido sido apuñalada por su hijo, de 23, en una vivienda del número 267 de la calle Bravo Murillo, en el distrito madrileño de Tetuán. La víctima presentaba múltiples heridas de arma blanca en el cuello y la espalda, y aunque los sanitarios del Samur PC han tratado de salvar su vida, ha sido imposible. La Policía Nacional ha detenido al hombre, que se encontraba en el propio lugar, como presunto autor del asesinato.

5 comentarios
#1 Tunguska08Chelyabinsk13
Ya está aquí la Navidad.
#5 To_lo_loco
#1 o la solución urgente al problema de la vivienda.
chatOGT #4 chatOGT
#0 el caso.

Con tan poca info sería mejor no menear estas noticias, porque son pasto de especulaciones que no llevan a ningún sitio, y no son nada edificantes.
#2 cybermon
cría cuervos...
Connect #3 Connect
Imagino que no se sabe casi nada todavía. Pero habría que saber si el chico tenía algún problema mental, que es lo que pasa muchas veces. Esquizofrenia, bipolaridad o algún tipo de brote psicótico que pese a todo, las administraciones hacen poco por ayudar a estas familias.

Son especulaciones. Pero más que nada que antes de juzgar hay que saber
