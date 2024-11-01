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Muere un menor de 15 años por meningitis en Badajoz

Un menor de 15 años de edad del área de salud de Don Benito (Badajoz) ha fallecido por meningitis, según ha confirmado el Servicio Extremeño de Salud. El fallecimiento se produjo el pasado viernes por meningoencefalitis por reactivación del Virus tipo 6, señalan las mismas fuentes.

| etiquetas: meningitis , muere , badajoz , virus
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4 comentarios
3 1 3 K 22 actualidad
#1 Leclercia_adecarboxylata *
Sensacionalista.

Con esta noticia se quiere dar a entender que tiene alguna relación con el brote de UK.

Meningitis significa inflamación de las meninges, que puede ser de causa infecciosa o no. Las principales causas infecciosas son las producidas por Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, Enterovirus y VHS. Las dos primeras son causantes de brotes conunitarios. VHS produce más encefalitis que meninigitis.

En este caso está producido por VHH6, de la familia herpesvirus. El VHH6…   » ver todo el comentario
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#2 Leclercia_adecarboxylata *
#1 Sigue...

En UK el brote de meninigitis se debe a Neisseria meninigitidis serotipo b que no tiene nada que ver con el VHH6.

No lo cubre la vacuna frente a Men ACWY aunque se está integrando la vacuna Men b.

N.meningitidis serotipo b es clarísimanente de los patógenos más peligrosos y el que tiene mayor capacidad de endemización. Afecta especialmente a jovenes y adultos jóvenes incluído sanos. Por tanto, nada que ver.

Hay decenas de casos de meningitis cada semana en España por múltiples causas, incluido niños.
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#3 Leclercia_adecarboxylata *
#1 Fe de errata: N.meningitidis y EV (enterovirus) son las que producen endemias.

S.pneumoniae (neumococo) y VHS (virus herpes simplex) no.
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#4 To_lo_loco
No tengo dudas de que en cuanto los de arriba tengan a un humanoide a sus disposición todos los demás seremos prescindibles. Y la manera más rápida de tirar de la cadena será un virus.
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menéame