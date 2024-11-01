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Muere una joven embarazada y su bebé tras sufrir ella un atragantamiento en Beniel (Murcia)

Muere una joven embarazada y su bebé tras sufrir ella un atragantamiento en Beniel (Murcia)

Los sanitarios intentaron durante dos horas y media estabilizar a ambos, que fallecieron en el hospital

| etiquetas: murcia , accidente
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