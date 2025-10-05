edición general
6 meneos
15 clics
Muere Guillermo Fernández Vara, expresidente de Extremadura

Muere Guillermo Fernández Vara, expresidente de Extremadura

El expresidente socialista de Extremadura Guillermo Fernández Vara ha muerto este sábado a los 66 años, tras luchar contra el cáncer de estómago que le detectaron en 2023.

| etiquetas: guillermo fernández vara , expresidente de extremadura , fallecimiento
6 0 3 K 26 actualidad
6 comentarios
6 0 3 K 26 actualidad
Abrildel21 #2 Abrildel21
#1 Muchas gracias, pero me gusta leer algo más que la entradilla. Muro de pago.
3 K 12
rob #3 rob
#2 Yo la leo perfectamente. Es más, te la pongo aquí para que leas algo más que la entradilla:



ESPAÑA
Muere Guillermo Fernández Vara, ex presidente de Extremadura y un hombre de consenso por encima de las siglas
El barón socialista estuvo al frente de la Junta durante 12 años en dos etapas distintas, de 2007 a 2011 y de 2015 a 2023



45 comentarios
El ex presidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara, en una imagen de 2022.
El ex presidente de la Junta de Extremadura…   » ver todo el comentario
0 K 14
rob #5 rob
#2 Si quieres las fotos, avisa.
0 K 14
Antipalancas21 #6 Antipalancas21 *
#2 RTVE muro de pago, ya no sabéis ni lo que decís y escribis, escusas sin ton ni son. xD
0 K 20
Antipalancas21 #4 Antipalancas21 *
#1 Tu escribes sin mirar las noticias, como eres un irrelevante no te entras que esa que pones es mentira el caso es votar negativo, como tu no pones ninguna noticia es la mnera de subir karma verdad, estas bien calado ya.
0 K 20

menéame