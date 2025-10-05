Muere Guillermo Fernández Vara, expresidente de Extremadura

El expresidente socialista de Extremadura Guillermo Fernández Vara ha muerto este sábado a los 66 años, tras luchar contra el cáncer de estómago que le detectaron en 2023.
| etiquetas: guillermo fernández vara , expresidente de extremadura , fallecimiento
ESPAÑA
Muere Guillermo Fernández Vara, ex presidente de Extremadura y un hombre de consenso por encima de las siglas
El barón socialista estuvo al frente de la Junta durante 12 años en dos etapas distintas, de 2007 a 2011 y de 2015 a 2023
El ex presidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara, en una imagen de 2022.
