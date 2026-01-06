edición general
Muere un esquiador español tras chocar contra una roca fuera de pista en los Alpes franceses

Las autoridades locales habían advertido de la peligrosidad debido a la escasez de nieve

#1 cederrón *
espero que no haya sido pablo iglesias :calzador:
woody_alien #2 woody_alien
#1 O un duque de Cádiz.
antesdarle #3 antesdarle
“Las autoridades locales habían advertido de la peligrosidad debido a la escasez de nieve.” Parece otro caso de “pormishuevos” con el desenlace esperado.
