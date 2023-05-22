·
Muere en combate Denis Kapustin, líder de los voluntarios rusos que luchan junto al Ejército ucraniano
Según informes preliminares, fue alcanzado por un avión no tripulado kamikaze de corto alcance en el frente de Zaporiyia
etiquetas
denis kapustin
white rex
guerra
ucrania
cuerpo voluntarios rusos
actualidad
actualidad
#1
rusito
Fue acusado de neonazi y estaba perseguido por las autoridades rusas, acusado de diferentes delitos.
es.wikipedia.org/wiki/Denís_Nikitin
es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_de_Voluntarios_Rusos
7
K
91
#14
ochoceros
#1
Ya me imagino a más de un@ con una buena diarrea mental por el tema de haber estado llamando nazi a Putin
Correrán a votar negativo esto seguro
0
K
11
#2
tul
Atrapo un dron con los dientes! Bon apetit!
5
K
68
#4
Spirito
*
Bueno, un traidor a su patria menos.
3
K
47
#5
rusito
Una entrevista a este individuo de 2023:
www.atalayar.com/articulo/reportajes/denis-kapustin-fascismo-que-busca
Según El Mundo: Nikitin es un viejo conocido de los círculos más ultras del espectro europeo, que ya frecuentaba cuando era un joven alocado y se trasladó a vivir a Alemania, como él mismo explica. "Era un hooligan neonazi", precisa. Toda una ironía, ya que su familia consiguió ser acogida en la nación europea aduciendo que sufrían persecución por sus "orígenes judíos", según recordaba la publicación rusa independiente Meduza.
www.elmundo.es/internacional/2023/05/22/646bbb8ee4d4d867738b45b1.html
3
K
46
#8
Lutin
#6
El fascista era el difunto, mira a
#5
. Defensor de nazis tú a quien acusas de nazi? Jajajja, vaya ridículo.
0
K
10
#11
ElenaCoures1
#8
Estaba claro, adorador de dictadura cubana, adorador de Putin
¿Qué dijiste de nazis?
0
K
7
#7
cocolisto
Hace honor a la frase de "lo mejor que le puede pasar a un nazi es que desaparezca".
2
K
38
#6
ElenaCoures1
Notición: En la guerra la gente muere
Y en esta tampoco hay excepciones, siendo como es una invasión del fascista y criminal de Putin para quedarse con Ucrania
1
K
19
#9
Spirito
#6
Para creertelo tienes que escribir mil veces:
Putin malo.
Putin malo.
Putin malo.
...
1
K
18
#10
ElenaCoures1
#9
Ya lo sabe todo el mundo, incluso tú mismo
Putin es un fascista y criminal
Y no digamos ya sus fans
0
K
7
#12
Spirito
#10
No como Zelenski, que un día se estos le van a dar el premio Novel de la Paz, junto a Trump y los van a beatificar.
San Zelenski y San Trump, copatrones de los trileros.
0
K
9
#15
ElenaCoures1
#12
Ya creo haberte dicho que no sabes ni escribir, como para encima criticar a nadie
Y el imbécil de Trump es más de tu cuerda, por lo mucho que se parece a tu amo Putin
0
K
7
#3
Marisadoro
Feliz año nuevo
0
K
18
#13
io1976
La lástima es que los "patas negras" de la Ucrania polaca no sean los que están siendo secuestrados para ir a la picadora de carne, ellos pueden ir al futbol a hacer cosas de nazis sin ningún miedo.
0
K
10
Ver toda la conversación (
15
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
