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Muere Afrika Bambaataa, pionero del hip-hop, a los 68 años

El DJ estadounidense y pionero del hip-hop Afrika Bambaataa, acusado en los últimos años de agresiones sexuales a menores, ha muerto a los 68 años

| etiquetas: africa , bambaataa , hip , hop
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