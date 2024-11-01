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Muere un adolescente palestino atropellado por un vehículo de un equipo de seguridad del Gobierno de Israel

Muere un adolescente palestino atropellado por un vehículo de un equipo de seguridad del Gobierno de Israel

Según las informaciones recogidas por la emisora pública israelí, Kan, el vehículo implicado en el atropello pertenece a una compañía dedicada a labores de seguridad de miembros del Gobierno de Israel, con medios apuntando a que sería un guardia de la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu, y otros a que pertenecería al dispositivo del ministro de Seguridad, Itamar Ben Gvir.

| etiquetas: israel , palestina , genocidio
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2 comentarios
20 3 0 K 189 actualidad
AmericanJedi #1 AmericanJedi
un suceso que está ya siendo investigado por las autoridades israelíes

Entonces me quedo completamente tranquilo, los muchachos ya están en ello y pronto se esclarecerán los hechos y se hará justicia. :troll:
3 K 43
javibaz #2 javibaz
Si Israel ha declarado "Sobre el incidente, un menor árabe irrumpió en la carretera con un semáforo en rojo y el guardia de seguridad hizo lo que pudo para evitar el accidente, resultando incluso herido", según 'The Times of Israel'.
Es que han ido a por el, sin contemplaciones.
1 K 21

menéame