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Muere la actriz Valerie Perrine, la novia de Lex Luthor en 'Superman', a los 82 años

Muere la actriz Valerie Perrine, la novia de Lex Luthor en 'Superman', a los 82 años

La actriz estadounidense Valerie Perrine ha fallecido a los 82 años en su casa de Beverly Hills, según ha comunicado su familia a los medios, indicando que desde 2015 estaba diagnosticada con párkinson. Su atrevido trabajo en el biopic Lenny (1974), sobre el cómico Lenny Bruce, catapultó su carrera en el cine brindándole el premio de mejor actriz en el Festival de Cannes y una nominación al Oscar.Años después, se inscribiría en la historia del cine de superhéroes con una icónica interpretación de Eve Teschmacher, la novia del villano Lex Luthor

| etiquetas: valerie perrine , superman , actriz , cine
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8 comentarios
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MoñecoTeDrapo #3 MoñecoTeDrapo *
Más que la novia de Lex Luthor, era una empleada. Luthor la llamaba señorita Teschmacher
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Lord_Cromwell #5 Lord_Cromwell
#3 Según la wikipedia era su secretaria y amante.
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MoñecoTeDrapo #6 MoñecoTeDrapo *
#5 según la versión. En la nueva de Superman del año pasado sí es la novia pero en la de los 70 eso no está tan claro.
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Lord_Cromwell #7 Lord_Cromwell
#6 Si, y el personaje es bastante ambiguo en su moralidad.
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Esfingo #2 Esfingo
¿Está no estaba cucú?
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Esfingo #8 Esfingo
#2 Me equivoque con la que hacía de Lois.
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oceanon3d #1 oceanon3d
Joder .... 82 años ya. Me hago viejo.
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Glidingdemon #4 Glidingdemon
En la flor de la vida, maldito tabaco.
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